Merkez Bankası’ndan piyasalara moral

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki parti grup toplantısında ekonomi ve hukukta reform olarak tanımladığı yeni dönem mesajıyla büyük bir beklenti içeresine giren piyasalara bir moral de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) geldi. Murat Uysal'ın yerine 7 Kasım'da atanan Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştirilen ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 475 baz puan artırılarak yüzde 10.25'ten 15'e yükseltildi. Ayrıca, sadeleşme yolunda önemli bir adım atılarak, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verildi. Bu faiz oranının parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacağına dikkat çekildi.



VİRÜS BELİRSİZLİĞİ

PPK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, küresel ekonominin üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma gösterdiği, ancak, son dönemde artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yükseldiği ifade edildi. İktisadi faaliyette toparlanmanın devam ettiği kaydedilen duyuruda, "Artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısmi kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikleri arttırmaktadır. Ayrıca salgın döneminde sağlanan güçlü kredi ivmesinin gecikmeli etkileriyle artan iç talep, ithalat kanalıyla cari işlemler dengesini olumsuz etkilemektedir" denildi.

KARARLILIK MESAJI

Türk Lirası'ndaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulmanın enflasyon görünümünü olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, kasım ayına ilişkin takip edilen verilerin, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret ettiği, fakat para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı vurgulandı. PPK'nın, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdiğine dikkat çekilerek, "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir" açıklaması yapıldı. Duyuruda, düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ve döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi yoluyla, finansal istikrarı olumlu etkileyeceğinin değerlendirildiği belirtildi.