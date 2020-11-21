‘Asıl hedefimiz enflasyonu düşürmek’

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 18. MÜSİ- AD EXPO Fuarı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla kapılarını açtı. Burada konuşan Başkan Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını değerlendirdi ve ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. "Hepimizin yapması gereken fedakarlıklar var" diyen Başkan Erdoğan, "Hazine Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, diğer kamu kurumları ve özel sektör daha güçlü şekilde çalışacak. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Faiz artırımı kararını bu aşamada değerlendiriyoruz" dedi.



HEDEF ENFLASYONU DÜŞÜRMEK

Asıl hedeflerinin enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara ardından orta vadeli hedefteki seviyeye düşürerek faizleri de buna uygun şekilde aşağı inmeye temin etmek olduğunu kaydeden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağını düşünüyorum. Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir, kendimizi aldatırız. Faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir" diye konuştu.



YÜKSELİŞ DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Yeni ekonomi yönetimiyle birlikte tüm mesailerini ve dikkatlerini bu konuya vereceklerini söyleyen Erdoğan, "Ülkemizi bu kronik sancıdan inşallah kurtaracağız. Türkiye'ye güvenen herkesin kazanacağı bir iklim oluşturuyoruz. İş ve yatırım ortamını bekleyen seviyeye çıkaracağız. Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Türkiye'ye güvenen herkesin kazanacağı bir yatırım iklimi oluşturuyoruz. Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline inanan herkesle bu yolda yürümeye hazırız. Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çeviren her adıma destek vereceğiz. Harekete geçen herkesin yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz.



'GİZLİ ANAYASA' ÇALIŞMASINA TEPKİ

KONUŞMASINDA yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadıklarını aktaran Başkan Erdoğan, "CHP'nin oyunbozanlığıyla neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içine girdikleri ortaya çıktı. Başlattığımız yeni anayasa çalışmasının neden akamete ulaştığı da aleniyet kazandı. Biz reformlara ara vermedik. Değişim iradesini hiç elden bırakmadık. Yeni reformlar ve atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz. Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz" diye konuştu.



ÇAMLICA'DA İNCELEME

AŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün temaslarının ardından Çamlıca'da eski televizyon kulelerinin kaldırılışını havadan inceledi. Başkan Erdoğan, Beylikdüzü'ndeki MÜSİAD'ın programının tamamlanmasının ardından Tuzla'ya helikopter ile geçti. Erdoğan, Çamlıca'da sökümü devam eden eski televizyon kulelerindeki son durumu havadan inceledi.

Başkan Erdoğan'dan önemli faiz ve enflasyon açıklaması