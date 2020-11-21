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Haberler Politika Emine Erdoğan’dan “İslam Sanatları Günü” paylaşımı

Emine Erdoğan’dan “İslam Sanatları Günü” paylaşımı

Emine Erdoğan’dan “İslam Sanatları Günü” paylaşımı
Giriş Tarihi: 21.11.2020

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, UNESCO'nun 18 Kasım'ı "Uluslararası İslam Sanatları Günü" ilan etmesi sebebiyle bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "UNESCO'nun 18 Kasım'ı 'Uluslararası İslam Sanatları Günü' olarak ilan etmesini memnuniyetle karşıladım. İslam medeniyetinin sanat alanında ortaya koyduğu zarafetin, yaşadığımız dünyada yitirdiğimiz rafineliği ihya edeceğine inanıyorum. Ülkemizin bu alanda önemli bir birikime sahip olduğunu biliyor, 'Uluslararası İslam Sanatları Günü'nün bu yüksek sanatın dünyaya tanıtılması için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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