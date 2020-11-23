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Arakanlı sığınmacıları adaya göndermeyin

Arakanlı sığınmacıları adaya göndermeyin
Giriş Tarihi: 23.11.2020

ULUSLARARASI Af Örgütü, Bangladeş'e Arakanlı Müslümanları (Rohingya) Bengal Körfezi'ndeki bir adaya yerleştirme planından vazgeçmesi çağrısında bulundu. Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Arakanlı Müslümanların iskan edilmesi planlarının yapıldığı Bhashan Char Adası'nın henüz Birleşmiş Milletler (BM) tarafından insan yerleşimi için güvenli ilan edilmediği belirtildi. Bangladeş'in kasımda 300 ila 400 Arakanlıyı adaya yerleştirmeyi hedeflediğine dikkat çekilen açıklamada, sığınmacılara adaya gitme konusunda rıza göstermeleri için baskı yapıldığına dikkat çekildi.

SAYI 900 BİNE ULAŞTI
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

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