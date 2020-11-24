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İkna çalışması sonucu 4 örgüt üyesi teslim oldu

İkna çalışması sonucu 4 örgüt üyesi teslim oldu
Giriş Tarihi: 24.11.2020

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 4 örgüt mensubunun terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, PKK'da çözülmenin hızlandığı bildirilerek, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Açıklamada "Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 210'a yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

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