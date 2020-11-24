Türk gemisine hukuksuz baskın

Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı. Edinilen bilgiye göre, Türk bandıralı ROSELINA-A gemisi taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket etti. Gemi, dün gece Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni tarafından Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durduruldu.

TÜRKİYE'DEN İZİN ALINMADI

DENİZ hukukuna göre, gemilerde arama yapabilmek üzere gemiye personel çıkması için bayrak devletinin rızasının alınması gerekiyor. Türkiye'den böyle bir izin almadan Hamburg Fırkateyni'nin personeli gemiye helikopterden iniş yaptı. Personelin gemiye helikopterden inişi ve Hamburg Fırkateyni'nin ROSELINA- A gemisi çevresindeki hareketleri de gemi personeli tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Geminin süratini düşürterek yolundan engelleyen askerler, Türkiye'den izin almadan, yapılanın hukuki olmadığı yönünde yapılan tüm ikazlara uymayarak gemideki tüm konteynerleri aradı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, bisküvi gibi gıda maddeleri, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler gemiden ayrıldı. GEMİ Misrata Limanı'na doğru hareket ederken, güvenlik kaynakları İrini Harekatı unsurlarının bayrak devletinin rızası olmadan gemiye çıkmasını hukuka aykırı olarak nitelendirdi. Yaşanan skandal nedeniyle geminin saatlerce Akdeniz'de ağır deniz şartlarında maruz bırakıldığını belirten kaynaklar, olay nedeniyle açık denizlerin serbestisi ilkesinin de açık olarak ihlal edildiğini vurguladı.





TARTIŞMALI HAREKAT: İRİNİ

İRİNİ Harekatı, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için AB tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor. 2292 No'lu BM Güvenlik Konseyi kararında meşru hükümet Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor. Bazı Avrupa ülkelerinin, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmadıkları iddia ediliyor.



ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

GEMİNİN bağlı olduğu firmadan yapılan açıklamada, "Bu şekilde bir uygulama ile karşı karşıya kalmak mürettebatımızı endişeye sevk etmiş, şirketimizi de üzmüştür. Olay sırasında gemimize askerlerin çıkmasına karşılık, mürettebatımız herhangi bir mukavemet göstermemiş, işbirlikçi ve uyumlu davranarak üzücü bir olayın meydana gelmesi engellenmiştir" denildi.



'ŞİDDETLE KINIYORUM'

TÜRK gemisine yönelik hukuk dışı uygulamaya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.



ÇİFTE STANDART KABUL EDİLEMEZ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türk bayraklı bir ticari geminin İrini Harekatı kapsamında hukuk dışı aranmasına ilişkin, "Silah ambargosunu ihlal etmediği görülen gemimizin ağır hava şartları altında saatlerce güzergahından alıkonulmasını, ayrıca denetleme sırasında personele adeta suçlu muamelesi yapılmış olmasını esefle karşılıyoruz. Yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ediyoruz. Bundan doğabilecek zarar ve kayıplara karşı ilgili gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tazminat hakkı tabiatıyla saklı olacaktır. AB'nin ne meşru Libya Hükümeti'yle ne ülkemizle ne de NATO'yla istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı'nın tarafsızlığı tartışmalıdır. Hal böyleyken, ülkemizden Libya'ya taşımacılık yapan gemilere uygulanan bu çifte standartlı ve hukuk dışı muamele asla kabul edilemez. İrini operasyonu darbeci Hafter'e gelen silah desteklerini denetlemeyen, keyfi uygulamalarda bulunulan, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır" açıklaması yapıldı.

BETÜL USTA