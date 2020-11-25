Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti

BÜLENT Arınç, bir televizyon kanalında Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş ile ilgili tepki çeken açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndaki görevinden istifa etti. Arınç'ın istifasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada istifanın kabul edildiği duyuruldu. Arınç, önceki gün yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın kendisine yönelik sözleri sonrasında görüşme talep edeceğini, duruma göre istifasını sunabileceğini belirtmişti.