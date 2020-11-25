‘Cumhur ittifakı pazarlıkla kurulmadı’

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, özetle şunları söyledi: Fitneciler uykudan uyandı. Konu fitne oldu mu bunlar yılan gibi başını kaldırır, saklandıkları delikten ortaya saçılırlar. Nifak çıkaranlar korkakça hayat sürenlerdir. Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının almayacağı kadar tutarlı, dengeli, hesapsız, plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin yedi düvele karşı güvencesidir. En büyük reformdur.

GÜZELLEME YAPMAK

Siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş'a güzelleme yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır. Devran isimli kitap bir terör anlatısıdır. Devran isimli şahıs da kitabı yazan da teröristtir. Bülent Arınç Türkiye'ye kim tuzak kurmuşsa onlara muhabbetle yaklaşmaktadır. Gezi olaylarının sponsoru Sorosçu Osman Kavala'nın, serbest kalmasını gündeme getirmek hangi akıl ve mantığın ürünüdür? Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı'ya mafya lideri demesi yok hükmündedir. Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek istiyorsa birlikte yol yürüdüğü, birlikte anayasa hazırladığı teröristlere baksın, onların yüz hatlarını dikkatle incelesin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın salgın kaynaklı vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nı tekzip eden açıklamalarının itibar edilecek yanı yoktur. Böyle bir dönemde bile siyasi çıkar peşinde koşmak, devlet ile vatandaş arasında güvensizlik oluşturmaya çalışmak gafilliktir. Belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan bu kendini bilmezin maksadı nedir? KOVİD- 19'la mücadeleye gölge düşürmek virüs kadar tehlikeli bir siyaset kofluğudur.