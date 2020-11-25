Ünal Çeviköz’ün yaptığı kopyalayapıştır siyaseti

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'nin Yeni ABD Başkanı Joe Biden'dan "demokrasi" konusunda yardım isteyen ve S-400'lerden duyduğu rahatsızlığı dışa vuran CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün Türkiye'yi dışarı şikayet eden sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Seçilmiş bir başkandan demokrasi talep etmek, yanlış bir şeydir. Türkiye demokrasi için şehit vermiş bir ülkedir. Bununla kalmıyor, iktidara geldikleri zaman S-400'leri iptal edeceklerini söylüyorlar. Bu bir kes kopyala yapıştır siyasetidir. İthal ekameci bir demokrasi anlayışıdır" dedi.