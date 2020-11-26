Kelbecer 27 yıl sonra esaretten kurtuldu

ERMENİSTAN'ın 1993'te işgal ettiği Kelbecer ili, 27 yıl sonra gerçek sahibi Azerbaycanlılara teslim edildi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği Ermenistan güçleri ve buraya sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus Kelbecer'i terk etti, bölgeye Azerbaycan ordusu yerleşti. Kelbecer işgal edildiğinde buradaki sivil Azerbaycanlılar neredeyse hiçbir eşyasını götüremeden bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Buraya sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus ise kendilerine verilen 15 gün sürede bölgeyi rahatça ve tüm eşyalarını alarak terk etti. Ermeniler gitmeden önce yaşadıkları evlerin kapı, pencere ve banyo aksesuarlarına kadar söktü daha sonra ise ateşe verdi. Sadece evleri değil, etraftaki ağaçları da yaktılar.

GERİ DÖNECEKLER

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırındaki Kelbecer'in kent merkezi ve 128 köyde yaşayan 77 binden fazla Azerbaycanlı, mayınların temizlenip bölgenin güvenliği sağlandıktan sonra evlerine dönebilecek. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.