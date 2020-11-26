‘Terör savunucularını ödüllendirecek değiliz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nın güçlü birlikteliğinin süreceğini ifade etti, MHP lideri Bahçeli'nin sözlerini hatırlatarak, "Bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir" dedi. Konuşmasında yerli aşı ile ilgili de tarih veren, aralık sonundan itibaren aşılamanın başlamasını beklediklerini bildirdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

YERLİ AŞI EN GEÇ NİSAN'DA

Korona virüse karşı aşı çalışmalarının bir kısmını şimdiden ön siparişleri verdik, önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi umut ediyoruz. Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç Nisan'da kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Dün Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 17 terörist sızma harekatına kalkıştı, bunlar kahraman komandolarımız tarafından öldürüldü. Ben komandolarımızı milletim adına gözlerinden öpüyorum. Bu adım ilk değil, inşallah son da olmayacak. Suriye'de hızlı çözümü sağlayacak her adıma desteğe hazırız.

BÖLGEDE BARIŞ EGEMEN OLACAK

Dağlık Karabağ'da 30 yıllık adaletsizliğin son bulmasına katkı sunduk. Ermeni işgali sona ermiş kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır. Düne kadar ortalıkta görülmeyen, açıkça Ermenilere destek veren Minsk Grubu Eş Başkanı ve bazı ülkelerin rahatsızlıklarının önemi yoktur. Sayın Putin ile etraflıca bu konuları görüşme fırsatı buldum. Rusya-Türkiye-Azerbaycan bölgede barışı egemen kılacak. 30 yıllık gecikme ile de olsa bu meselede hak yerini bulmuş, Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başlamıştır. Herkes tavrını sahadaki yeni gerçekliğe göre belirlemeli.

BUNU DA ATLATACAĞIZ

Salgın döneminin en az krizle geride kalması için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Salgınla mücadele tedbirlerini, üretimi ve istihdamı en az düzeyde etkilemesini sağlayacak şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Salgının bizi hedeflerimizden uzaklaştırmasına fırsat vermeyeceğiz. Nice badireler gibi bunun da başarıyla üstesinden geleceğiz.

ARINÇ'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Filancalar niye hapisteymiş, bunları ödüllendirecek halimiz yok. Bu kadar ölen, dağa kaçırılan yavruların annelerin hakkını kim iade edecek? Devlet niye var. Biz bunu halledeceğiz. Bu teröristlerden birinin kitabını herkesin okumasının tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun dediği kişi elinde binlerce kişinin kanı olan, bir terör örgütü savunucusudur. Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanının siyasi ve silahlı temsilcileri ile görüşmelerine göz yumamayız. Evlatları dağa kaçırılan annelerin yüzlerine bakamayız. Katledilen Aybüke, Necmettin öğretmenlerin, binlerce kamu görevlisinin annelerinin yüzlerine bakamayız. Yasin Börü'nün ruhaniyeti karşısında eziliriz. Bunlar siyasetin konusu olmaktan çıkmıştır. Anayasa'nın 138. Maddesi beni ne kadar muhatap alıyorsa benim dışımdakileri de muhatap alıyor. Buradan yargıya sesleniyorum. 138. Madde'yi eze eze kullananlara karşı gereğini niye yapmıyorsunuz?



'ONLARLA AYNI TRENE BİNMELERİNİ ANLAMADIK'

"REFORMLARI paketler halinde Meclis'e taşıyacağız. İnsan hakları eylem planına, ekonominin temeli olan güven iklimini artıracak şekilde genişleterek son hali vereceğiz. Ekonomide ihtiyaçlara uygun adımlar atılmaya devam edecek. Millet neyi bekliyorsa, hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Hala parlamenter sistemi savunanlar var. Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi mi? Dün sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bu ittifak asla gizli veya açık pazarlık üzerine kurulu değildir. İttifakın tek amacı ülkemizi güçlü Türkiye hedefine ulaştırmak. Hal böyleyken birilerinin Türkiye'yi bambaşka bir fotoğrafın içinde göstermesinde art niyet vardır. ABD'li ve AB'li çevrelerin özgürlüğün savunuculuğunu yapmadığı, başka ajandalarla hareket ettiğini herkes biliyor. CHP başta olmak üzere nereden beslendiğini işin sahipleri ikrar ediyor. Yeminli Türkiye düşmanlarını anladık. CHP içindeki tetikçileri anladık. Yıllarca aramızdakilerin de aynı trene binmesini anlamadık" dedi.



CHP'Lİ BELEDİYELERDE YAŞANANLAR REZALET

BAŞKAN Erdoğan, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasıyla sonuçlanan rüşvet skandalını değerlendirdi. Operasyona sessiz kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Kendine tabi olmayan herkese hakaret etmeyi siyaset sanan bu sefil zihniyet ülkenin utanç kaynağı haline gelmiştir. Kendisinden beklentimiz, önüne gelene hakaret etmeyi bırakarak belediyelerine artık gizlenemez, saklanamaz hale gelen rüşvet ve yolsuzluk salgını hakkında neler düşündüğünü söylemesidir. Daha dün Menemen Belediyesinde belediye başkanı dahil 11 kişi tutuklandı. Rezillik diz boyunu geçtikten sonra aldıkları bir disiplin kararı dışında bu Zat'tan tık yok" ifadelerini kullandı.



'FAŞİZMİN EN SEFİL ÖRNEĞİ'

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili sözlerini de eleştiren Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat bu iktidarın peşinden giden varsa, ben ona öğretmen demem diyerek faşizmin en sefil örneğini sergilemiştir. Bay Kemal, biz bana bir harf öğretenin kölesiyim diyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Sen öğretmenlerimize hakaret etsen de, öğretmenler bizim başımızın tacıdır. Kendisine tabi olmayan herkese hakaret eden bu sefil siyaset ülke sorunu hale gelmiştir. Bu faşist zatın son hezeyanını öğretmenlerimize bırakıyoruz. Bizim için her öğretmen hangi partiye oy verirse versin şükrana layıktır" dedi.



İSLAM ÜLKELERİNE MİLLİ PARALARLA TİCARET ÇAĞRISI

BAŞKAN Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 36'ncı toplantısı açılış oturumuna videkonferans yöntemiyle hitap etti. Konuşmasında İslam ülkelerine milli para çağrısı yapan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine, "Milli paralarla ticaret gibi ekonomimiz ve ticaretimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak özgün çalışmalara hız vermeliyiz" çağrısı yaptı.