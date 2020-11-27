Akıncı sanıklarına müebbet yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz gecesinde kritik nokta ve üsleri ele geçirerek başlattığı ve yüzlerce vatandaşımızın şehit edilip yaralamasıyla ilgili darbe girişimi davasında karar duruşması yapıldı. Teröristbaşı Fetullah Gülen ve Akıncı Üssü'nde darbeyi yöneten isimler Kemal Batmaz ve diğer sivil imamların aralarında bulunduğu yüzlerce FETÖ'cü için karar verildi. 291 sanık en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 70 sanık bütün suçlamalardan beraat etti. Özellikle o gece Akıncı'da bulunan sivil isimler ve Ankara'ya bomba yağdıran pilotlar ise rekor cezalar aldı.



79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Dün sabah saat 10'da başlayan duruşmada Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç'a 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Batmaz'a ayrıca kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 112 kez de 18 yıl hapis cezası verildi. Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.



ANKARA'YI BOMBALAYAN PİLOTLAR

Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilotlar Mehmet Yurdakul ve İlhami Aygül, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Özel Harekat'ı bombalayan Uğur Uzunoğlu'na 45 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi. Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını lazerle işaretleyen eski pilot Mustafa Azimetli'nin 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Kararın okunmasının ardından bazı sanıklar mahkeme heyetine tepki gösterirken, eski albay Fatih Yarımbaş ise 'Başkan görüşürüz seninle' diyerek mahkeme başkanını tehdit etti.