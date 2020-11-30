CHP’li vekil Başarır Mehmetçiğe dil uzattı

Daha önce "Akdeniz'de petrol aramayı bırakalım" sözleriyle Dimokratia gazetesine manşet olan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın katıldığı yayında kullandığı 'Türk ordusu satılmış' ifadelerine siyasilerden büyük tepki geldi.



ORDUMUZA DESTEĞİMİZ TAM

Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki sözleri nedeniyle kınayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.



ZEHİRLİ BİR DİL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesin-de sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi ola-cağımızı her-kesin bilmesini istiyoruz" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabın-dan yaptığı açıklama-da, "Kahraman Ordumuz bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin korunması için milletimizin emrindedir. Gücü ve kabiliyetleri ile tüm dünyanın takdir ettiği bir ordudur. Milletimiz için eşsiz bir değerdir. Siyasi provakasyon-ların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceği-mizden kimsenin kuşku-su olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışar-dan ve içer-den yönel-tilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz. Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı şiddetle kınıyoruz. Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor" ifadelerini kullandı.



SATILMIŞ OLAN SİZSİNİZ

Kahraman Türk ordusu ve Mehmetçiğin hizmetindeki Tank-Palet Fabrikası için sarf edilen ahlaksız ifadelere en sert tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi. Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Muhaberat artığı, Esad aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Bu ifadeleri telin ediyorum. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir" dedi. Ünal Tank Palet Fabrikası'yla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı da paylaşarak, "Çirkefliği karakter haline getirenler, hakikatle ilgilenmezler. Yalan ve iftiralarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Defalarca yapılan açıklamalardan sadece biri. MSB'nın 2019 da kamuoyu ile paylaştığı bilgi notu. Ortada satılma yok. Satılmış olan sizsiniz" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada, "TCK'nın 301'inci maddesi uyarınca 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.



ŞEREFLİ ORDUMUZA HAKARET EDENLERİ LANETLİYORUM'

Başarır'ın çirkin sözlerine bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, yaptığı açıklamada, "Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum. Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur" dedi.