Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum 2020'de önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre TRT World Forum 2020'de önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dijitalleşme yeni adaletsizliğe yol açmamalı." dedi. Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik. Özgürlük-güvenlik dengesiyle hareket ettik. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Hiçbir şirket hukukun üstünde değildir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TRT yönetimini ve bu güzel programa destek veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Koronavirüs salgını hayatımızın her alanında derin izler bırakıyor. Hayatımızın birçok alanında köklü değişiklikler yaşanıyor.

Hayattaki her şey gibi teknoloji de insan hayatını kolaylaştırmak için vardır. İnsanı bir büyün olarak gören dijitalleşme hepimiz için iyi sonuçları beraberinde getirecektir. Dijitalleşme özgürlüğün alanını genişletirken, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.

"MAĞDURİYETLER İÇİN BİR ÇALIŞMA İÇİNE GİRMİYORLAR"

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile bu alanda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Kimi zaman mevcut hukuk sistemi bile yetersiz kalıyor.

Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir.

Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.

Kötülük yapanın, suç işleyenin yanına kar kaldığı bir düzenin adı özgürlük olamaz. Daha vahimi ise, sosyal medya platformlarının artan mağduriyetler için bir çalışma içine girmemesidir.

"TEMENNİMİZ BU KURUMLARIN GÖNÜLLÜ OLARAK ÇAĞRIMIZA KULAK VERMESİDİR, AKSİ TAKTİRDE TÜRKİYE VATANDAŞLARININ HAKLARINI KORUMAYI SÜRDÜRECEKTİR"

Hiçbir şirketin ve kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurguluyoruz. Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirdik. Vatandaşlarımızı ve yetişkinlere nazaran daha hassas durumda olan çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz. Temennimiz bu kurumların gönüllü bir şekilde çağrımıza kulak vermesidir. Aksi taktirde Türkiye vatandaşlarının haklarını korumayı sürdürecektir.

"ULUSLARARASI MEDYA BAŞKA ÜLKELERDEKİ OLAYLARDA 3 MAYMUNU OYNADI"

Gerçeği keşfetmek için değil zihinlerdeki oryantalist kalıplara bakmak için Türkiye'ye bakılıyor. Gezi olayları ile başlayan süreçten itibaren ülkemiz çok ciddi haksızlıklara maruz kalmıştır. Sokakları yakıp yıkanlar barışçıl insanlar olarak gösterilmiştir. Ama aynı olaylar Avrupa'nın diğer ülkelerin olunca bize basın özgürlüğü dersi verenler 3 maymunu oynadılar. Sarı yeleklilere Fransız polisinin sert müdahalesinden hiç bahsetmediler, eleştirel tek cümle kurmadılar. Benzer olayın İsrail polislerinin Filistinlilerin katledilişinde de gördük.

Daha birkaç gün önce Filistinli yaralıyı taşıyan ambulanstaki Filistinlinin gözaltına alınmasını hiçbir uluslararası medyada görmedik. Şahsımı hedef alan iğrenç haberleri daha saymıyorum.

BU NOBRAN TAVRA DUR DENİLMEZ İSE TÜM DÜNYA ETKİLENECEK"

Şayet bu nobran tavra dur denilmez ise Avrupa ile birlikte bunu tüm dünya çekecektir. Özü sözü insan sloganı ile Avrupa'ya açılan kapımız olan TR World'e büyük görevler düşüyor.

Uluslararası medyanın tekdüzeleştiği günlerde TRT World zalime karşı mazlumların sesi oluyor. TRT World ekibini canı gönülden tebrik ediyorum.