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Haberler Politika Biden iletişim ekibini kadınlardan kurdu

Biden iletişim ekibini kadınlardan kurdu

Biden iletişim ekibini kadınlardan kurdu
Giriş Tarihi: 1.12.2020

ABD'NİN 46'ıncı Başkanı seçilen Joe Biden, çalışma ekibini şekillendirmeye başladı. Kampanya sürecinde söz verdiği gibi üst düzey basın ekibinin tümünü kadınlardan oluşturan Biden'ın basın ekibinin liderliğini, eski kampanya iletişim direktör yardımcısı Kate Bedingfield yapacak. Barack Obama döneminde Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü yapan Jen Psaki ise Beyaz Saray Sözcüsü olacak.

SAĞ AYAĞINI BURKTU

BU arada Biden'ın, köpeği ile oynarken ayağını burktuğu duyuruldu. Biden'ın ekibinden yapılan açıklamada, cumartesi günü köpeği ile oynadığı esnada dengesini kaybederek sağ ayağını incittiği ancak röntgende "bariz bir kırık görülmediği" belirtildi. 78 yaşında ABD'nin en yaşlı seçilmiş başkanı unvanına sahip Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın "Major" ve "Champ" isminde iki Alman çoban köpeği bulunuyor.

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