‘Orduya satılmış demek satılmışlığın beyanıdır'

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Türk ordusuna 'satılmış' diyen CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'a sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna satılmış demesi bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır. Kahraman Türk ordumuzun satılan, satılmış görülen yeri neresidir? Terörle mücadelesi mi satılmıştır? Orduya satılmış demek, bedelsiz satılmışlığın, uşaklığın aleni beyanıdır" dedi.

GÖZÜNÜN ÖNÜNE PERDE İNİYOR

"Türk askerinin Libya'daki mevcudiyeti, zalimlere vekalet eden CHP'yi ve diğer zillet refiklerini gocunduruyor" diyen Bahçeli, şunları söyledi: "Doğu Akdeniz'den Afrika içlerine, Suriye'den Katar'a, Dağlık Karabağ'dan Irak'a, Afganistan'dan Kıbrıs'a kadar kahramanlarımızı varlığı CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin, SP'nin ve bilumum çıkar ortaklarının uykularını kaçırıyor. Batı'nın oyunlarına ses çıkaramayan densizler, Katarla yatıp kalkıyorlar. Boşa kürek çekiyorlar. Bilhassa Türkiye hak ve menfaatlerini muktedir şekilde savundukça Kılıçdaroğlu'nun gözüne perde iniyor. CHP milli güvenlik meselesine dönüşmüştür."

BİR SİYASET AYIBI İÇERİSİNDELER

CHP'nin Türkiye'ye cephe almış bir siyaset ayıbı haline geldiğine vurgu yapan Bahçeli, "Bizim CHP'yle sorunumuz Türkiye'yle sorunu olduğu içindir. CHP'ye oy vermeyen öğretmenleri aşağılayan, onlara öğretmen demeyen Kılıçdaroğlu'nun, neresi demokrattır? ABD'ye 'demokrasimize müdahale edin' çığırtkanlığı yapan bir CHP'nin neresi doğrudur? Türkiye'yi yalanlarla dışarıya jurnalleyen bir CHP'nin neresi dürüsttür?" ifadelerini kullandı.



'KADINA ŞİDDET İNSANLIK AYIBI'

KADINLARI hedef alan kaba, kırıcı, kötü muamelenin hem insan hakları ihlali, hem de insanlık onurunun inkarı olduğunu söyleyen MHP lideri, "Artan kadın cinayetleri, yaygınlaşan tecavüz ve istismar haberleri toplum bekasına karşı işlenmiş en büyük suçtur. Hiçbir kadın şiddete müstehak değildir. Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın dediği gibi, kadınlar insandır, bizler ise insanoğlu..." diye konuştu.