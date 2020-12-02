Son dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kararın ardından harekete geçen ekipler eş zamanlı operasyon düzenleyerek Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü; mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi gibi faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

BAŞKAN YARDIMCISI VE 4 KİŞİYE TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la birlikte 4 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.