“Bu millet sizi affetmez”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'na katıldı.



Buradaki konuşmasında kadının toplum ve ailedeki önemine vurgu yapan ve 'Ataerkil veya anaerkil değil, aileerkil bir toplumuz" diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:



AK Parti'de kadınlarımızın üye sayısı 5 milyon 200 bini bulmuştur.

Bu sayı diğer siyasi partilerin üye sayılarının üzerindedir.

Kadınlarımızın hayatın her alanında istedikleri seviyeye gelebilmeleri için çok büyük gayretler gösterdik. Kadını önce eğitim ve iş hayatı olmak üzere birey olarak, onunla birlikte anne ve eş olarak desteklemeye devam ediyoruz. Kadına şiddeti engelleme konusunda hassasiyet gösteriyoruz.



BİZİM MİLLETİMİZ AİLEERKİLDİR

Bugün kadın hakları borazanlığı yapanların kadını insan saymadıkları geçmişlerini unutmadık.

Bizim milletimiz ataerkil veya anaerkil değil, aileerkildir.

Aileye yönelik her saldırı ve tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz.

Zulüm kime yapılırsa, şiddet kime yönelirse yönelsin, cinayetin faili ve maktulü kim olursa olsun mücadele edilmesi gerekir.

Kadınları korumak devlet görevidir. Tacize uğrayan kadını nasıl koruyorsak, inancı için ayrımcılığa uğrayan kızlarımızı korumak da görevimiz.

Toplumun temel direği ailenin güçlenmesi de önemli bir sorumluluktur. Siyaset ve iş dünyasında kadınları bugünlere getiren adımları biz attık.



CHP'DEKİ TACİZ SKANDALI

Özellikle CHP, bu bakımdan tam bir facia örneğidir. CHP'de daha önce de benzer örneklerine rastlanan, artık kendi taraftarlarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek sözü olamaz. Belediye başkanlarının, yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? Tacizleri görmezden gelenler bunlar değil mi?



Metroda kadını taciz eden kişiyle ilgili taciz var kampanyası başlatıp ardından kendi adamları çıkınca her şeyi silen bunlar değil mi? İçerindeki rezilliklere bakmadan, çamur atmayı, yalan ve iftira ile itibar suikastı yapmayı Atatürkçülük kılıfı ile örtmeye kalkanların maskesini düşürmekte kararlıyız.

Senin tecavüzcün kötü, benimki iyi yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur. Kadına ve çocuğa yönelik tacizi örtmekle başlayan zihniyet işi askere, öğretmene, işçiye, esnafa hakareti siyaset tarzı haline getirmeye kadar varmıştır.

Bay Kemal senin vekilin askerime hakaret edecek, ağzından olumsuz bir cümle çıkmayacak.

Bu millet seni affetmez.

Mehmetçiği size yedirmeyeceğiz.

Bunlar hiçbir zaman milletin şanına yakışır asker olmadılar.

Bunların vekilleri terörist cenazelerine omuz verdiler. Bu ahlaksız, terbiyesiz adam cenaze namazında bile biri ile konuşurken sırıtıyor. Bu milletin kutsalına karşı ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. İlk seçimlerde çok büyük ders alacaksınız.



BURADAN SANA EKMEK ÇIKMAZ

Sakarya'daki tank palet fabrikası ile ilgili belgeleri ortaya koymamıza rağmen hala onu konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz. Boşa uğraşma.

Burada tamamıyla zarar eden bir fabrika varken şimdi BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın yaptığı yatırım ile cepten herhangi bir şey çıkmadı. Buranın restore edilmesi ile yenilenme sürecinde bu fabrika kendimize ait, tanklarımızın bakım onarımından tutun yeni adımlarda da yatırım olarak ortaya çıkmıştır.



ZİHİNLERDEKİ ENGELİ YIKACAĞIZ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, "Engelli vatandaşlarımız için fiziki engelleri kaldıracak yatırım, hizmet ve mevzuat çalışmalarını hayata geçirirken, kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri yıkacak toplumsal faaliyetlere de ağırlık veriyoruz" ifadelerini kullandı.



CSO KONSER SALONU AÇILDI

BAŞKAN Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın, açılışta yaptığı konuşmada, "Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik" ifadeleri dikkat çekti.



ERDOĞAN AZERBAYCAN'A GİDİYOR

BAŞKAN Erdoğan, 9-10 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, burada mevkidaşı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Karabağ Zaferi için düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak. Erdoğan ile Aliyev baş başa ve heyetler arası görüşmelerde başta Karabağ'daki durum, Rusya ile Türkiye arasında Karabağ'da kurulacak ortak merkez ile ilgili mutabakat, Türk askerinin bölgede yapacağı görev ve ikili ekonomik ilişkileri ele alacak. Ziyaret Karabağ zaferinin ardından bir ilk olacak.



AZERBAYCAN 2 BİN 783 ŞEHİT VERDİ

MENİSTAN arasında 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da imzalanan üçlü anlaşma ile resmi olarak sona eren savaşta şehit düşen asker sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada, savaşın kayıplar olmadan kazanılmasının mümkün olmadığı belirtilerek, "Savaşta, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 2 bin 783 askeri hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasındaki 103 askerin kimliğinin DNA analiziyle belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. 100'den fazla asker hala kayıp. Onları bulmak ve ailelerini bilgilendirmek için gerekli çalışmalar devam ediyor. Şu anda bin 245 askerin sağlık kurumlarındaki tedavisi devam ediyor. Şehitlerimizin ruhları önünde baş eğiyoruz" ifadelerine yer verildi.



SALGINA KARŞI KÜRESEL DAYANIŞMA MESAJI

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kovid- 19'la Mücadele Özel Oturumuna bir videomesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında, "Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır. Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı, uluslararası işbirliği ve küresel dayanışmadır" dedi. Erdoğan, dünyanın dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



'TACİZ FURYASINA SESSİZ KALANLARA DERS VERİN'

KONUŞMASINDA kadınlara da çağrı yapan Erdoğan, "Ülkesini sürekli yabancılara şikayet eden bir zihniyetten başka ne beklenebilir. Kendisini bir sebepten dolayı ağzından çıkanlardan ötürü mazur göreceğiz ama sahip olduğu sıfat ne yazık ki buna mani oluyor. Buradan Türkiye'deki tüm kadınlara sesleniyorum. Partisindeki taciz ve tecavüz furyası karşısında sessiz kalan, önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin. Bu öyle bir ders olsun ki, bir daha kimseye yan gözle bakmaya cesaret edemesinler" dedi.