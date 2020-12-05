‘Aşı olma konusunda örnek olurum’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cami çıkışında kameraların karşısına geçen Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Almanya'da korona virüs aşısını bulan Türk çiftin hatırlatılması ve kendisinin aşı olup olmayacağının sorulması üzerine, "Çeşitlilik kesinlikle var. Uğur bey ile ben de bizzat görüştüm. Bakanımız görüştü. Olay sadece Çin değil, Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Bu konu ile ilgili olarak da şahsen benim de aşı olma konusunda bir sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Hele hele kovid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz biran önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmak" diye konuştu.



"MACRON FRANSA'YA BELA"

Erdoğan konuşmasında Fransa Meclisi'nin Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmaması yönündeki tavsiye kararını da değerlendirdi. Bölgedeki Minsk gurubunun arabulucu olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Arabulucu olan bir grubun kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olması manidardır. Fransa'nın bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren kaybolmuştur. Macron Fransa'nın başına beladır. Macron ile Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulur. Aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacak. Bu sarı yelekliler sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Kendileri yönetim olarak nasıl bir karar alacak göreceğiz. Bakanlar içerisinde de olumsuz karar alanlar var biliyorsunuz. İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi. Ben de bu tavsiyeyi yineliyorum. Çok seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler. Bu topraklar Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. 28 yıldır buralar işgal altında. İşgal altında olduğunu Amerika da Rusya da kabul ediyor. Fransa da kabul ediyor idi. Şimdi faklı yollara tevessül ettiler. Salı günü nasip olursa ben de oradaki törenlere inşallah eşimle birlikte katılacağım" açıklamasını yaptı.



'CUMHURBAŞKANI İLE NASIL KONUŞULUR BUNU ÖĞRENSİN

ERDOĞAN CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı tazminat davası ile ilgili olarak da konuştu. "Hakaret seviyesine çıkan ifadeleri ile hukuk içerisinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır" diyen Erdoğan, "Nitekim avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Çünkü edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, nasıl oraya mesajlar verilir bunu da öğrenmesi lazım" ifadelerini kullandı. '



CHP KENDİNİ TOPARLAYAMAZ'

CHP'DE art arda çıkan taciz ve tecavüz iddialarını değerlendiren Erdoğan, "Başından itibaren her zaman 'temiz belediyecilik, ahlaklı belediyecilik' vesaire konuşan bu zat, ne yazık ki bir defa tabanına, seçtiği elemanlarına sahip olamadığının çok açık net ortaya koymuştur" dedi. Şu anda İstanbul İl Başkanlığı'nı yürüten Canan Kaftancıoğlu'nun ciddi bir cezai durum ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Kendisi istinafta. Buradan ne çıkacağı belli değil. CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir. Bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra çok çok zordur. Terör örgütleri ile dirsek dirseğe Ankara'dan İstanbul'a yürüyen bir CHP ile bu dönemde tanıştık" diye konuştu.