Başkan Erdoğan'dan Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünya ile beraber ülkemizi de etkileyen salgından dolayı bu açılışımızı canlı bağlantı ile gerçekleştiriyoruz. Hizmet mücadelemizden asla taviz vermiyoruz. Her alanda devreye aldığımız projelerimizle hizmet etmeye devam ediyoruz.

Serhat şehrimiz Kars'ı bölgesel ticarette bir üst noktaya ulaştıracak bir açılış yapıyoruz.

Sınır kapıları güzergahında olan yol dış ticaretimize önemli katkılar yapacaktır.

46 DAKİKADAN 25 DAKİKAYA DÜŞECEK

2x2 gerçekten muhteşem bir yol için milletim adına iftihar ettim. Nerelerden nereye geldik. İnanıyorum ki artık buralardan geçen benim vatandaşım ülkemizi, milletimizi takdirle anacaktır.

Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon TL, akaryakıttan 4 milyon TL olmak üzere yıllık 29 milyon TL tasarruf sağlayacaktır.

Emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.



BU MİLLET BÖYLE CENGAVER BİR MİLLET

Hep dik durduk sağlam durduk. Yeri geldi Çanakkale'de gencecik evlatlarımızı toprağa verdik. Yeri geldi İstiklal Harbi'mizde tüm Anadolu'yu kıyama kaldırdık. Yeri geldi 15 Temmuz'da tanklara meydan okuduk. Yeri geldik, işte benim de dedem Sarıkamış'ta kucağında tüfeğiyle donarak şehit oldu. Rize'den Sarıkamış'a işte bu millet böyle cengaver bir millet.

Milli onurumuzun çiğnenmesine, bağımsızlığımıza el uzatılmasına, bizi ayakta tutan kadim değerlerimizin kast edilmesine rıza göstermedik.

Terörden şiddetten, eli kanlı Esed rejiminin bombalarından kaçan mazlumlara hem gönlümüzü aynı zamanda kapılarımızı açtık.





Tek parti CHP'si gibi ülkemize sığınan bu insanları katillerine teslim edenlerden olmadık.

BÖLGESEL GELİŞMELER

Dağlık Karabağ meselesinde bize ve milletimize yakışan bir karakterler hareket ettik. Kardeşlerimizin imdadına koştuk.

Karslı, bu Ermenileri tarihten iyi tanır, iyi bilir. Dağlık Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulunduk.

Türkiye aynı zamanda tek parti CHP'sinin Boraltan faciasında milletimize yaşattığı mahcubiyetten kurtulmuştur.

Bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor.





MARSİLYA'YI ONLARA VEREBİLİR

İnşallah Nahcivan ile Azerbaycan arasındaki bağlantıyı sağlayacak koridorun açılmasıyla artık kardeşlerimizle doğrudan kara bağlantısına sahip olacağız.

Fransa Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. Fransa bu kararla sorunun parçası olduğunu ispatladı.