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Haberler Politika Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Sözcüsü açıklamalarda bulunuyor

Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor...

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

08.12.2020, 18:12 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020,18:17

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Sağlık çalışanlarını anmadığımız, onları takdir etmediğimiz hiçbir toplantı yoktur. Sağlık çalışanlarımız insan sevgisinin ve vatanseverliğin tanımını adeta yeniden yazıyorlar. Bu derece vatansever, sağlıksever sağlık çalışanları dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Hepsine sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz.

Diyarbakır annelerine sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Eylemin başladığı günden bugüne kadar 21 annemiz evladına kavuştu. Annelere sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bütün Türkiye'nin kalbi annelerle beraber atıyor.

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