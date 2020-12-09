Başkan’dan Azerbaycan’a ‘zafer’ ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. İki günlük ziyarette Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Zaferi için yarın düzenlenecek Zafer Geçidi törenine katılacak. 44 günlük mücadelenin ardından elde edilen Karabağ Zaferi'nin ardından bir araya gelecek iki lider, dünyaya 'tek millet, iki devlet' mesajı verecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Gençlik Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, ziyaret kapsamında Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret edecek, daha sonra da Bakü'deki Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliğini ziyaret ederek çelenk koyacak.

GEÇİT TÖRENİNE KATILACAK

Başkan Erdoğan ve Aliyev, Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek Zafer Geçidi Törenine katılacak. Bu törenin ardından iki liderin baş başa görüşmesinde Karabağ'daki son durumu, Rusya ile Türkiye arasında Karabağ bölgesinde kurulacak ortak merkez ile ilgili mutabakat, Türk askerinin bölgede yapacağı görev, ikili ekonomik ilişkiler, başta enerji, savunma alanlarında yeni işbirliği imkanları değerlendirecek.