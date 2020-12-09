“Karabağ’ı tanımak işgale onay demektir”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen AK Parti MYK toplantısı-nın ardından yaptığı açıklamada Fransa'nın Yukarı Karabağ Cumhuriyetini tanımasına sert tepki gös-terdi. Çelik, "Fransa duruyor, Karabağ'ın bağım-sızlığını tanıyor. Fransa gibi ülkeler aslında Ermeni toplumunu rehin tutmaya çalışıyorlar. Yukarı Karabağ Cumhuriyetini tanı-mak demek oradaki işgale onay ver-mek demektir. BM kararlarına da aykırı bir durumdur" dedi. Baş-kan Erdoğan'ın Bakü temas-ları ile ilgili de bilgi veren Çelik, "Cumhurbaşkanımı-zın ziyareti tarihi bir ziyaret olacak" dedi.