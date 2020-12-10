İYİ Partili başkan hesapları karıştırdı

AYDIN'DA İncirliova Belediyesi'ni 32 milyon lira borç ile devraldığını ve 16 ayda 13 milyon borç ödediğini söyleyip belediye girişine pankart astıran İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın belediyenin 35 milyon lira borcu olduğunu açıklaması kafaları karıştırdı.

MAKAM ARACINA HACİZ

Önceki dönem taahhüt edilen bazı ödemeleri yapmayarak belediye binasına ve makam aracına haciz gelmesi ile ülke gündemine oturan Başkan Kaya, makam aracını deve çiftliğine saklayarak hacizden kaçırmaya çalıştı. Eleştirilerin hedefi olan Kaya, o dönem "Belediye'yi 32 milyon borçla devraldık diyerek" önceki Başkan Gürşat Kale'yi hedef göstermişti. 2 yılda 13 milyon borç ödediklerini iddia eden Kaya, son meclis toplantısında ise belediyenin borcunun 35 milyon lira olduğu açıkladı.



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"32-13=35 eder mi?" diye soran AK Parti Grup sözcüsü Hatice İrik, "Belediyeye astırdığı afişte 32 milyon TL borç olduğunu, 1 yıl sonra da bir başka pankartla 13 milyon borç ödediklerini ifade eden mevcut başkan şimdi 35 milyon borç olduğunu söylüyor. Burada bir yanlışlık yok mu?" dedi. İrik, "İlçemizde hizmet olmadığı gibi borç da katlanarak arttı. Yoksa borcu borçla ödeyip, faiz yükünün altına girip algı mı oluşturdular. Mart'ın sonu bahar diyenler bizi ayazda bıraktı" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI