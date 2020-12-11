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Haberler Politika Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "AB'nin dün yaptığı zirve birkaç ülkenin bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri aslında 'nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksineydi" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

11.12.2020, 13:58 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020,14:21

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. AB Zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "AB'nin dün yaptığı zirve birkaç ülkenin bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri aslında Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksineydi" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

AB'nin dün yaptığı zirve birkaç ülkenin bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri aslında Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksineydi.

Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar bunların yaptığı yanlışları ortaya koyması bakımından çok çok önemliydi.

Sağolsunlar AB üyesi içindeki aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar.

Mart 2021'deki zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi, müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Oradan da herhangi bir şeyin çıkması mümkün değil.

Türkiye için bu süreç içinde hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor.

AB üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var. Vize serbestisinden tutun gümrük muafiyetine kadar.

Temenni ederim ki bu süreci adil bir şekilde tamamlarız.

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