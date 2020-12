Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na videokonferans yöntemi ile katıldı. Erdoğan'ın gündeminde CHP'deki taciz ve tecavüz skandalları ile parti yönetiminin savunma sanayisine yönelik yatırımları hedef alması vardı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



YAPTIKLARI BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ

Bir insan bu toplumsal değerlerden nasiplenmediyse bir ok gibi dönerek kendini vurmaya başlıyor. Bu nasipsizlerin başında da CHP yönetimi geliyor. CHP yönetiminin başındaki zatın ve yönetimin canhıraş bir şekilde saldırdıkları konulara bir bakın. Sadece ülkemizin güvenliğini oluşturan savunma sanayindeki tavırlarına dikkat edin. İnsansız hava araçlarımıza, tank, helikopter projelerimize saldırıyorlar. Motor, gemi projelerimize saldırıyorlar. Akdeniz ve Karadeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerimize saldırıyorlar. Bölgemizde ve dünyada sergilediğimiz güçlü siyasi duruşa saldırıyorlar. Ülkemizin savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Bu saldırıların her biri terör örgütleri ve ülkemize husumeti saplantı haline getiren bir beşinci kol faaliyetidir.



FAŞİZM RUHLARINA SİNMİŞ

Gezi'de sokakları karıştırarak, 17/25 Aralık'ta siyasi esir alarak, PKK ve DEAŞ'la sınırımızı kuşatarak, ekonomimizi çökertmeye çalışarak ülkemizi dize getirmek isteyenler şimdi CHP'yi kullanmak istiyor. Bu saldırıların gerisinde, Türkiye düşmanı çevrelerin ve küresel silah şirketlerinin çıkarlarını savunmaktadır. Bu saldırılarının her biri istiklalimizi ve istikbalimizi hedef almaktadır. CHP'nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir diğer konuda ülkemize gelen uluslararası yatırımlardır. Yatırımcılara saldırmalarının iki sebebi var; biri kimlikleri. ABD'li, İngiliz, Fransız olunca ses çıkarmayıp Katarlı olunca saldırmaları ruhlarına sinmiş faşizmin işaretidir. CHP'nin başındaki zat, 'Arifiye'deki tesisi Katarlılara peşkeş çektiler' ifadesiyle gündeme getirdi. Bu kadar rahat yalan söyleyen birisi siyaset biliminin dışına çıkmıştır. Bu anlayış hastalıklı bir zihniyete dönmüştür. Aslında hiç girmek istemediğim bir hususa CHP yönetiminin davranışları nedeniyle girmek istiyorum. Can alıcı ve can sıkıcı konu, CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasıdır. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı olayların yaşanmasından biz utanç duyuyoruz.



TEK BİR KELİME ETMİYORLAR

Bu iddiaların araştırılması konusunda en küçük adım atmıyorlar. STK'ların büründüğü derin sessizlik de manidar. Kılıçdaroğlu da parti teşkilatları ve belediyelerde ortaya çıkan vakalar konusunda tek kelime etmiyor. İstanbul İl Başkanı'nın iddiaların üzerini örtmesine tepki göstermiyor. CHP teşkilatları ve belediyelerindeki rezilliklerin buzdağının görünen kısmı olduğu anlaşılıyor. Her gün yeni bir itirafla, her gün yeni bir ifşaatla, yeni bir ithamla karşılaşıyoruz. CHP yönetimi bu utanç bataklığına çıkıp temizlenmek yerine başka yola başvuruyor. Tüm iddiaların muhataplarına sesleniyorum; her tecavüzün hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz. Teşkilat ve belediyelerinizi terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz. Buradan CHP yönetimine sesleniyorum; genel merkezinden teşkilatlarına, belediyelerine kadar CHP'deki kepazeliklere bulaşmış kim varsa ipini pazara çıkaracaksınız. Yoksa bu ithamların gölgesi tüm CHP'nin üzerine çöker.



BUNLARIN HEDEFLERİ EKONOMİYİ YIKMAK

ERDOĞAN, "Yatırımcılara yönelik saldırıların ikinci sebebi çok daha alçakça. Yatırımcıları niyetlerinden vazgeçirmek suretiyle ülkemizin ekonomisini tümden yıkmayı hedefliyorlar. Türkiye'nin felaketi üzerinden kendilerine iktidar devşirmek için yanıp tutuşuyorlar. Ülkemizi karalayan demeçler veriyorlar. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası tartışmalarda karşı tarafta yer alarak, birlik ve beraberlik fotoğrafımızı lekelemeye çalışıyorlar. AB ve ABD ile iki tarafında asla görmezden gelemeyeceği siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var. Yatırımcıyı daima baş üstünde tuttuk. ABD ve AB'deki yönetimlerin Türkiye düşmanı lobilerin etkisinden kurtularak objektif politikalara yönelmelerini bekliyoruz" dedi.



TÜRKİYE SIRADAN BİR NATO ÜYESİ DEĞİL

TÜRKİYE'YE yönelik yaptırım tehditleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Türkiye NATO ülkesidir. Kaldı ki NATO'nun ilk 5'i içerisinde Türkiye önemli bir ülkedir. Yani sıradan bir ülke değildir. Şu anda Amerika'nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, bir defa NATO'daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır. Ben Trump döneminde Amerika ile herhangi bir sıkıntılı iletişim kurmadım. Öbür tarafta Obama ile de 8 yıllık dönemde çalıştım. Biden, evimde beni rahatsızlığımda ziyaret eden birisidir. Kendisiyle Amerika'da birkaç kez görüşmüş biriyim. Beni iyi tanıyan biri. Amerika'da devir teslimden sonra herhalde akışı çok daha iyi göreceğiz" ifadelerini kullandı.



ERMENİSTAN'LA YENİ BİR SAYFA AÇILABİLİR

AZERBAYCAN ziyareti sırasında medya temsilcileriyle de bir araya gelen Erdoğan, ziyaretin tarihi nitelikte bir ziyaret olduğunu vurguladı. Karabağ Zaferi ile Kafkaslar tarihinde yeni bir sayfa açıldığını kaydeden Erdoğan, "Bundan sonra bölge tarihi yeni bir istikamette şekillenecektir. Üzerinde çalıştığımız 6'lı platform herkes için kazankazan imkanı sağlayacak bir girişimdir. Ermenistan da bu süreçte olumlu adım atarsa Türkiye- Ermenistan ilişkilerinde de yeni bir sayfa açılabilir" dedi.



MACRON TAM BİR SİYASET ACEMİSİ'

KONUŞMASINDA Fransa'nın Dağlık Karabağ'ı tanımasını da sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Minsk Üçlüsü dönem başkanlığını yürüten Macron'un bu sürece olumlu bir katkısı maalesef olmadı. Fransa'nın Cumhurbaşkanı olarak hakikaten acemice tavırlar içerisinde. Her şeyi birbirine kattı. Dikkat ediyorum Macron'un siyasi yaşamında her yerden bir şeyler elde etme gayreti var. Bakıyorsunuz Lübnan'da her taraf yanmış yıkılmış, Macron oraya gidip talimatlar veriyor. Aynı şeyi darbeci Hafter'in yanında yer almak suretiyle Libya'da yaptı. Azerbaycan'la ilgili attığı adımlarda da hesapları tutmadı. Aliyev Macron'un hesaplarını alt üst etti. Bunun zararı Fransa'ya olacak. Çünkü belki Azerbaycan-Fransa ilişkilerini bitirmiş olacak. Macron bir siyaset acemisidir" dedi.