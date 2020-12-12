Ocak ortasına kadar 500 bin tablet dağıtılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında şu ana kadar 150 bin tablet dağıtıldığını Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımının tamamlanacağını söyledi. Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili olarak ise, "Önümüzdeki hafta kabine toplantısında bu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bütün veriler, ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla paylaşılacak. Ancak 4 Ocak, bizim için umut vadeden iyimser bir tahmin" ifadelerini kullandı.MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında şu ana kadar 150 bin tablet dağıtıldığını Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımının tamamlanacağını söyledi. Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili olarak ise, "Önümüzdeki hafta kabine toplantısında bu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bütün veriler, ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla paylaşılacak. Ancak 4 Ocak, bizim için umut vadeden iyimser bir tahmin" ifadelerini kullandı.