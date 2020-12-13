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Haberler Politika Son dakika: ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Trump'tan veto

Son dakika: 'nin 'ye yaptırım kararına Trump'tan veto

Trump hesabından yaptığı paylaşımda ’ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edeceğini açıkladı. Trump, “Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı edeceğim” ifadelerini kullandı.

Son dakika: ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Trump'tan veto

13.12.2020, 22:57

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan ve 740 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı veto edeceğini açıkladı.

"VETO EDECEĞİM"

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan yasa tasarısını veto edeceğini açıkladı. Trump, "Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim" dedi.

Öte yandan Başkan Trump, 1996 yılında Kongre tarafından İletişim Düzenleme Yasası'nın bir parçası olarak kabul edilen 230. kısmın feshini içermediği takdirde NDAA'yı imzalamayacağını bildirmişti. Bu bölüm, web sitesi yayıncılarına kullanıcılar tarafından gönderilen içeriğin sorumluluğundan muafiyet verirken, Başkan Trump, "ulusal güvenlik amaçları" nedeniyle bu bölümün yürürlükten kaldırılması istiyor.

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