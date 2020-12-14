Kuraklık Eylem Planı yeni yılda devrede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hem etkili hem de tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız var. Su kullanımına özen göstermeliyiz" çağrısı yaparken "Kuraklık Eylem Planı" yeni yılda devreye giriyor. Buharlaşmayı da önleyecek 150 yeraltı barajı yapılacak. Kamunun elindeki bütün dijital haritalar toplanarak yerleri belirlenen barajların her biri için 5-10 milyon lira yatırım gerçekleştirilecek. Yeraltı damla sulamaya geçilerek yüzde 40 tasarruf sağlanacak. Belediyelerin şebekelerinde eski borular nedeniyle suların toprağa gitmesini önlemek için altyapı desteği verilecek. Vatandaşlara yönelik su tasarrufu kampanyası başlatılacak

PAKDEMİRLİ: İHTİMAL GİDEREK ARTIYOR

Gaziantep'te Kalyon İnşaat'ın yaptığı Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı açılış törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir grup gazeteciyle sohbetinde suya artık mücevher, altın gözüyle bakılması gerektiğini vurguladı. Pakdemirli, "Bugün su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasındayız, yarın su kuraklığı yaşayanlar arasına girebiliriz. 20 yıl sonra problem olma ihtimali giderek artıyor" dedi.





KALYON İNŞAAT'TAN 4.5 MİLYARLIK SU PROJESİ

KALYON İnşaat tarafından 4.5 milyarlık yatırımla gerçekleştirilen Türkiye'nin ikinci büyük su projesi önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile birlikte Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu da katıldı. Projenin ilk etabı ile Gaziantep'in 2028 yılına kadar olan su ihtiyacının garanti altına alındı. Düzbağ barajı inşa edilene kadar kente kesintisiz su temini sağlamak için toplam uzunluğu 144 kilometreyi bulan isale, iletim ve dağıtım hattı ile regülatör kullanıma hazır hale geldi.



REFORM ÇALIŞMALARI ELE ANILACAK

TOPLANTININ diğer önemli gündem başlığı ise dış politika olacak. AB'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı zirvenin sonuçlarının ele alınacağı toplantıda, ABD'nin CAATSA yaptırımları çerçevesindeki gelişmeler de değerlendirilecek. Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki gelişmeler de toplantıda masaya yatırılacak. Kabine toplantısında hukuk, demokrasi ve ekonomi alanlarında yapılması planlanan reform çalışmaları da ele alınacak. Ekonomideki son gelişmeler de toplantıda değerlendirilecek.

HAZAL ATEŞ