Esnafa 3 aylık kira desteği

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhur-başkanlığı Külliyesi'ndeki kabi-ne toplantısı, saat 15.25'te başladı.Toplantı-nın en önemli gündem maddesi koronavirüs ve merakla beklenen kira desteği gibi oldu. Kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulu-nan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



TÜRKİYE'YE YAPTIRIM SÖYLEMİ

Son dönemde ABD ve Avrupa'da ülkemize yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü vericidir. Halbuki Türkiye, Avrupa'dan yaptırım değil, yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir. Türkiye, AB ve NATO müttefikimiz ABD'den yaptırım değil, terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz. Kendimizle birlikte bölgemiz ve dünyanın huzuru, refahı için mücadele ediyoruz. Ama bu durum, ülke ve millet olarak hakkımızın, hukukumuzun çiğnenmesi karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor. Biz komşularıyla çatışma içinde olmak isteyen bir ülke değiliz. Kimsenin hakkına el uzatmadığımız gibi kimsenin de hakkımıza el uzatmasına izin vermeyiz. Nerede bir haksızlık veya zulüm varsa tepkimizi ortaya koyuyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımız, dünyanın 4 bir köşesinde adalet, özgürlük ve hukuk mücadelesini temsil ediyor.



SÜREÇTEN GÜÇLÜ ÇIKIYORUZ

Her küresel kriz döneminde olduğu gibi ülkemiz ekonomisiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılırken, bu süreçten güçlü çıkacağımızı söylemiştik. Ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar, değerlendirmelerini dediğimiz yere getirmeye başladılar. Üretim, ticaret ve finansın tek merkezli hale dönüşmesinin sıkıntıları pandemide daha iyi göründü.



251 FABRİKA ÜRETİME BAŞLADI

İktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz. Salgınla başlayan kriz, tüm makro ekonomileri derinden sarsıyor. İşsizlik, turizm gibi birçok gösterge tarihin en kötü dönemini yaşadı. Ancak biz her durumda vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi küresel bir oyuncu olarak girmekte kararlıdır. Salgın şartlarına rağmen yılın ilk 11 ayında organize sanayi bölgelerinde 251 fabrika üretime başladı. Pek çok yerde salgının yeniden yükselişe geçmesi işimizi zorlaştırıyor. Her şeye rağmen yatırım, istihdam ve üretimi sürdürmek için tedbir almaya devam edeceğiz.



TOPLAM 5 MİLYARLIK ÖDEME YAPILACAK

SON kabine toplantısında salgınla ilgili alınan ilave tedbirlerin olumlu etkilerinin başladığını söyleyen Erdoğan, salgınla mücadele kapsamında atılacak yeni adımları da şöyle açıkladı: "Yıl sonuna kadar %20'den %10'a indirdiğimiz stopaj süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. %18'den %8'e indirdiğimiz işyeri kiralama hizmetindeki KDV oranını, 1 Haziran'a kadar uygulamaya devam edeceğiz. Birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinin de 1 Haziran'a uzatıma gittik. 806 bin vatandaşımız ile kısıtlamalardan doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişi olan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. İşyeri kira olan esnafa yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Önümüzdeki 3 aylık süreçte esnafımıza toplam 5 milyarlık destek sağlamayı hedefliyoruz. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl erteliyoruz."



VATANDAŞLARA TÜRK LİRASI ÇAĞRISI

18 yılda mali disiplinin korunması için özen gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, "Merkezi yönetim, bütçe açığının milli gelire oranını 2020 için %4,9 olarak hedeflemiştik. Gerçekleşmeler 2020 yılını %4,5 altında bütçe açığıyla kapatacağını gösteriyor. Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek, mücadelemize destek vermelerini bekliyorum. Türkiye'de toplam borçların milli gelire oranı, yüzde 167 ile yönetilebilir bir seviyededir. Türkiye'de toplam borçların milli gelire oranı, yüzde 167 ile yönetilebilir bir seviyededir. Ülkemiz güçlü bankacılık sistemi sayesinde yerli ve yabancı yatırımcıların ihtiyaçları olan desteğe sahiptir. Geçmişte enflasyonla nasıl baş ettik ve tek hanelere düşürdüysek şimdi de bunu sağlayacağız" dedi.



'KARABAĞ ARTIK ŞANLI BİR ZAFERİ İMA EDİYOR'

TÜRKİYE ve Azerbaycan öz kardeş olarak selamlaşıp yeni bir köprü kurduğunu söyleyen Erdoğan, "Azerbaycan, 44 gündür süren vatan muharebesini zaferle taçlandırmıştır. Dağlık Karabağ'ın vatan hasreti son bulmuştur. Karabağ artık donmuş bir ittifak değil, şanlı bir zaferi ima ediyor. Azerbaycan bayrağı, 30 yıllık bir aranın ardından gururla dalgalanıyor. Bakü sokaklarında ellerinde, arabalarında ve balkonlarında Türkiye Azerbaycan bayrağı taşıyan Azerbaycanlı kardeşlerimizin coşkusuna biz de ortak olduk. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yeniden imar ve kalkınma projelerini değerlendirdik. Artık pasaport yok, kimlikle Azerbaycan'a gidip geleceğiz" dedi.



4 GÜNLÜK SOKAK KISITLAMASI

YILBAŞINDA da sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını duyuran Erdoğan, "31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacak" dedi.

