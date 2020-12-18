“17 Aralık’ta asıl hedef Erdoğan’dı”

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. 7 yıl önce Türkiye'de FETÖ terör örgütünün yargı ve emniyet içindeki teröristleri eliyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı bir darbe teşebbüsü gerçekleştirildiğini söyleyen Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Çok nettir 17 Aralık ve devamındaki 25 Aralık arkasından MİT TIR'larına yönelik operasyonlar ve devam eden pek çok şey FETÖ terör örgütünün yapmaya kalkıştığı bir ihanettir. Büyük bir darbe teşebbüsüdür. O günkü aramalarda hedef Erdoğan'dı. Bilal Erdoğan adına arama kararı ile Sayın Erdoğan'ın ikametini arayacaklardı" dedi. O günlerde Başkan Erdoğan'ın dirayeti ve mücadele azmine yakından tanık olduğunu söyleyen Bozdağ, o dönemde yaşadıklarını da şöyle anlattı: "O zaman Sayın Bilal Erdoğan'ın üzerinden Cumhurbaşkanımıza büyük bir iftira ve kumpasla gidilmeye başlandı. Bilal Bey'in evini arama bahanesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın evini aramaya cüret ettiler bu alçaklar. 25 Aralık günü Efkan Ala ile beraberdik. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'u aradık. Efkan Bey dedi ki, 'Selami Bey, Sayın Başbakanımızın evinin etrafındaki bütün korumaları değiştiriyorsun. Hemen şimdi. Oraya özel harekatçılar yerleştireceksin. Kapıya kim gelirse evi aratmayacaksın. Aramaya direnen olursa ise vuracaksın' dedi. O gün eve kim gelirse vurulacaktı. Selami Bey de hiç tereddüt etmedi."



'GELMEYE KORKTULAR'

BU talimat üzerine kimsenin Erdoğan'ın evine gidemediğini de söyleyen Bozdağ, "Çünkü kararlığımızı gördüler. Fötr şapkasını alıp gidecek bir siyasi kadro iktidarda yoktu. Cumhurbaşkanımız, cesareti, samimiyeti ve halka olan inancı ile halkı da yanına alarak bütün zorlukları aştı. Millete dayanan milletle berabere olanı FETÖ'de yenemez hiçbir terör örgütü de yenemez" dedi.

Fatih ŞENDİL