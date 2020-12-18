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Haberler Politika ‘Bu tarihi unutturmamak öncelikli görevimiz’

‘Bu tarihi unutturmamak öncelikli görevimiz’

‘Bu tarihi unutturmamak öncelikli görevimiz’
Giriş Tarihi: 18.12.2020

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin açıklamada bulundu. Altun, açıklamasında, "Bugün demokrasimize, milli irademize, Cumhurbaşkanımıza karşı uluslararası tezgahlarda haince işlenmiş ve FETÖ tarafından uygulanan 17 Aralık darbe girişiminin yıldönümü. Bu tarihleri unutturmamak demokrasimizi ve bağımsızlığımızı korumak için en öncelikli görevimizdir" ifadelerini kullandı. Altun, FETÖ'nün gerçek yüzünü tüm dünyaya anlatmak için çalışmaya devam edeceklerini de vurguladı.

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