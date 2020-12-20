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Haberler Politika Beşiktaş - BB Erzurumspor | CANLI ANLATIM

- Erzurumspor | CANLI ANLATIM

'in 13. haftasında , Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Beşiktaş - Erzurumspor maçının haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş - BB Erzurumspor | CANLI ANLATIM

20.12.2020, 19:07

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında bu akşam Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Liigde bir haftayı bay geçen Beşiktaş, çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar topladığı 19 puan ile 13. haftaya 5. sırada girdi. Beşiktaş evinde oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan aldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.

Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını kazanan Beşiktaş, son maçta karşılaştığı lider Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u yenerek kayıplarını en aza indirmek istiyor.

İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar

BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes

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