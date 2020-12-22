Kirli oyun tüm ‘çıplaklığıyla’ ortada

GÜVENLİK güçlerinin tespitlerine göre Pensilvanya'dan "Cezaevlerini hareketlendirin" talimatı geldi. Pensilvanya, cezaevleri ve bazı polis merkezlerinde çıplak arama yapıldığına ilişkin yalan haberlerin sosyal medya üzerinden yayılması için harekete geçilmesini istedi. Cezaevleri başta olmak üzere kadınların öncülük etmesi istenen talimat doğrultusunda, daha sonra erkek teröristlerin de "çıplak arama" algı operasyonuna katılması gerektiği belirtildi. Bu arada FETÖ, Almanya'nın yayın kuruluşlarından Deutsche ile işbirliği yapılarak algı operasyonunun ağı genişletildi. Türkiye düşmanlarıyla birlikte hareket ettiğini bir kez daha gözler önüne seren FETÖ'nün amacı, televizyon, radyo ve internet sistemi üzerinden 30 dilde yayın yapan Deutsche üzerinden Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı izlenimini bütün dünyaya yaymaktı. Yayının ardından harekete geçen Türkiye'deki malum (!) çevreler sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonu için düğmeye bastı. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30 kadına çıplak arama dayatıldığı ve cinsel şiddet uygulandığı iddiasını içeren bir açıklama yaptı. Gergerlioğlu "Cezaevi Gözlem Kurulları, istediği kararı veriyor. Çıplak armaya direndiği için hücre cezası veriyorlar" diyerek konuyu başka bir boyuta taşımaya çalıştı.



CHP'LİLERDEN DESTEK

Çok geçmeden CHP'liler de Gergerlioğlu'nun yalanına ortaklık ederek algı operasyonuna dahil oldu. Sezgin Tanrıkulu ile Eren Erdem de kirli kampanyaya katıldı.



HDP-FETÖ-CHP ÜÇGENİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da CHP ve HDP'nin gündeme taşıdığı asılsız iddialarla bir sahte gerçeklik inşa etmeye çalıştığını söyledi. Çıplak arama yalanın ilgili kurumlarca ve kamera görüntüleriyle yalanlandığını, ancak buna rağmen sistematik ve bilinçli olarak bu yalanın sürekli gündeme getirildiğini belirten Ünal, "İşte 5. kol faaliyeti dediğimiz tam olarak budur. Şimdi HDP ısrarla cezaevleri ile ilgili yalanları tekrar ediyor. HDP'nin tekrar ettiği yalanları sistematik olarak FETÖ'cüler sosyal medyada tekrar ediyorlar. HDP'liler ve FETÖ'cülerin tekrar ettiği yalanları sistematik olarak CHP'liler tekrar ediyor" diye konuştu.