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Haberler Politika Niko, Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak

Niko, Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak

Niko, Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak
Giriş Tarihi: 22.12.2020

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Twitter'dan paylaştığı makalesine verdiği yanıtta, "Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak. 2021 yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun" ifadelerini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, paylaşımında, Avrupa ülkelerinin, Türkiye'ye yönelik silah ambargosu konusunu defalarca Avrupa Birliği (AB) gündemine taşıdıklarını savunarak, "ABD'nin NATO bütünlüğünü sabote ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uyguladığını" iddia etmişti.

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