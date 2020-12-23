  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TOKİ temel atma töreninde önemli açıklamalar

Başkan 'dan temel atma töreninde önemli açıklamalar

Son dakika... , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Çevre ve tarafından Arnavutluk’ta yapılacak 522 konutun temel atma töreninde konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Arnavutluk'un acısı bizim de acımızdır. Bu konutlar Türkiye-Arnavutluk dostluğunun simgesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TOKİ temel atma töreninde önemli açıklamalar

23.12.2020, 14:15 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020, 14:54

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Arnavutluk'ta yapılacak olan 522 Konutun Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan satır başlıkları:

Arnavutluk Türkiye'nin yakın dostu ve ortağıdır. Arnavutluk'un acısı bizim de acımızdır.

42 milyon Euro'ya mâl olacak bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir.

Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. En kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız.

Konutların Arnavut kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Aileniz ve tüm sevdiklerinizle huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyor, yaklaşan yeni yılınızı tebrik ediyorum.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TOKİ temel atma töreninde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.