Vergi indirimleri 31 Mayıs’a kadar sürecek

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek amacıyla açıkladığı vergi indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanan indirimle, yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülen iş yeri kira stopajlarından alınan gelir vergisi oranı 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı. İş yeri kiralama hizmetlerinde yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülen KDV oranı da yeni bir karar alınmazsa aynı gün sonuna kadar devam edecek. Salgından en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak yolcu taşımacılığı, yeme-içme ve geceleme hizmetleri, kültürel faaliyetler, düğün, nikah, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile bazı bakım onarım faaliyetleri için KDV mayıs sonuna kadar yüzde 8 olarak uygulanacak.