Aile boyu teröristler

Yaptığı sokak çağrısıyla Türkiye'yi 6-7 Ekim 2014'te kana bulayan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın terör örgütü kamplarında ideolojik eğitim verdiği biliniyordu. Şimdi de diğer kardeşi Süleyman Demirtaş'ın Almanya'da örgüt propagandası yaptığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da kontrolündeki Diyar A.Ş. şirketi üzerinden HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alanlardan vergi adı altında para toplayıp PKK'ya aktardığı öne sürülen Süleyman Demirtaş, şu an Almanya'da yaşıyor.

Selahattin Demirtaş, birçok kez PKK'nın merkezi Kandil'e gidip geldi.

AYRINTILAR FOTOĞRAFLARDA

SÜLEYMAN Demirtaş'ın Diyarbakır'da örgüt için topladığı 300- 400 milyon liranın içinden aldığı bir kısmını şimdi Almanya'da harcadığı belirtiliyor. Süleyman Demirtaş, diğer yandan Avrupa'da PKK ve HDP propagandası yapmayı sürdürüyor ve Kürt gençlerini zehirlemeye çalışıyor. Ayrıca firardaki Can Dündar'la da desteğiyle ağabeyi Selahattin Demirtaş'ın yazdığı öykü kitaplarının Avrupa'daki pazarlamasını da yürüten Süleyman Demirtaş'ın örgüte para toplamayı sürdürdüğü de kaydediliyor. BU arada ele geçirilen fotoğraflarda ilginç bir tablo oluştu. Selahattin ve Süleyman Demirtaş kardeşlerin örgütün Kandil ve Avrupa arasındaki kuryelerinden biri olan ve araştırmacı-yazar sıfatını kullanan İran kökenli Kakşar Oremar ile ayrı ayrı fotoğrafları ortaya çıktı. Selahattin Demirtaş'ın Oremar ile birlikte olduğu fotoğrafın Hamburg'ta çekildiği bilgisine ulaşıldı.

Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş, bugün PKK'nın yurtdışındaki kamplarında örgüt mensuplarına ideolojik eğitim veriyor.

DÜŞMANCA SÖYLEMLERİ VAR

BU arada Demirtaş kardeşlerle çok samimi olan Oremar'ın PKK'nın dağ kamplarında örgütün üst düzey yöneticileriyle olan fotoğrafları da ortaya çıktı. Bu fotoğraflardan birinde Oremar, PKK-HPG yöneticisi olan ve Türkiye'nin geçtiğimiz Haziran ayında hava harekatı ile öldürdüğü Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul ile birlikte görülüyor. Oremar'ın Türkiye'ye yönelik düşmanca beyanatları da bulunuyor. Oremar'ın, geçtiğimiz 17 Aralık'ta örgütün bir yayın organında yayınlanan beyanatında "O zaman da Türk devleti Kürdistan Cumhuriyeti'ni yok etmek için çabalıyordu bu gün de aynen devam ediyor" ifadelerini kullandığı görüldü.

Selahattin Demirtaş'ın kardeşlerinden Süleyman Demirtaş da PKK militanlarından Kakşar Oremar gibi isimlerle Almanya'da örgüt ve HDP propagandası yapıyor.

Erhan GÜLENÇ

‘Bunun adı terörperestlik’