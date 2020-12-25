Farklılıklarımızı zenginlik görüp geleceği inşa edeceğiz

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortularını yayımladığı mesajla kutladı.

'MUTLULUK DİLİYORUM'

ERDOĞAN, mesajında şöyle dedi: "Hristiyan inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları dolayısıyla en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Yaşadığımız topraklar bin yıllardır barışın ve huzurun, emin insanların yurdu olmuş; din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetilmeden saygı ve sevginin esas alındığı kadim bir medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu eşsiz kadim medeniyetin mensupları olarak bizler, bölgemizdeki farklı kültürleri eşsiz bir zenginlik, medeniyet mozaiğimizin nadide parçaları olarak telakki ediyoruz." ERDOĞAN, "Tarih boyunca kurduğumuz devletlerde nasıl bir ve beraber yaşayıp topraklarımızı kalkındırdıysak, bugün ve gelecekte de farklılıklarımızı zenginlik görüp, karşılıklı saygıyla geleceğimizi daha müreffeh olacak şekilde inşa etmeye azmedeceğiz. Hristiyanlığın farklı mezhep, gelenek ve kiliselerine bağlı Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, Türkiye'deki dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum."



GONZELES İÇİN TAZİYE MESAJI

ERDOĞAN, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Korona virüs tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan Gonzalez'in vefatından büyük üzüntü duydum. Başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenleri ve yakınları ile Latin Katolik Cemaati'ne başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.



ALİYEV'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, görüşmede, İlham Aliyev'in doğum gününü tebrik etti. Erdoğan, İlham Aliyev'e ailesi ve milletiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu. İlham Aliyev'in ülkesinin refah ve kalkınmasının yanı sıra bölgenin barış ve istikrarı için ortaya koyduğu gayretin tarihi önemde olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı katkılar için de İlham Aliyev'e teşekkür etti. Erdoğan, Türkiye- Azerbaycan kardeşliğinin ve dayanışmasının her alanda güçlenerek devam edeceğine inandığını dile getirdi.