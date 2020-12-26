Yüz yüze yapılacak sınavlar ertelendi

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarının bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üze-rinden belirleneceğini duyuran Selçuk, ayrıca lise öğrencilerinin birinci dönem notlarının ise ikinci dönem yapılacak olan yüz yüze sınavlarla belirleneceğini belirtti.

OLAĞANÜSTÜ SÜREÇ YAŞIYORUZ

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya he-sabından yaptığı açıklamasında, "Sevgili öğrencilerimiz biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil, sizleri bilgi-ye yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar. Bu yıl olağanüstü bir süreç-ten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alını-yor. Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güven-cemiz sizlersiniz" ifadelerini kullandı.