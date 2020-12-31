AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP’li Fikri Sağlar'a tepki: 2020 yılının son faşist saldırısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik çirkin saldırısına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. CHP'li Sağlar, "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu.

Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz...

CHP'li Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek "ideolojiktir" ve "militanca"dır! Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir.

Düşünce ve inanç temelinde, bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hala topluma dayatma peşindeler. Bu, CHP içinde kronikleşmiş bir vakadır.

Bu faşist zihniyet, ötekileştirici, ayrımcı ve özgürlükleri hedef alan yaklaşımları ile ülkemize ve insanımıza kötülük yapmaya devam ediyor. Utanç verici olan bu özgürlük ve inanç düşmanlığı, bazı dönemler kamufle edilmeye çalışılsa da çok geçmeden yeniden gün yüzüne çıkıyor.

Barbarlar, tarih boyunca sadece şehirlere, insanlara ve kültürel miraslara saldırmadı. Düşünceye, inanca ve özgürlüklere de saldırdı, yok etmeye çalıştılar. Dayatarak, ötekileştirerek ve reddederek, toplum üzerinde baskı kurmaya çalışmak, barbarlıktır.