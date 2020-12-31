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Haberler Politika Demirtaş’a özgürlük diyenlere Bakan Soylu’dan tepki

Demirtaş’a özgürlük diyenlere Bakan Soylu’dan tepki

Demirtaş’a özgürlük diyenlere Bakan Soylu’dan tepki

31.12.2020

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyenlere yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Soylu, İstanbul Sultanbeyli'de 2014'te 18 yaşındayken PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Ceylan Şeyma Mutlu için Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan Türkan Mutlu'nun Demirtaş'a özgürlük isteyenlere tepki gösterdiği görüntüleri, "Demirtaş İttifakına bu haykırış..." notuyla paylaştı. Görüntülerde Mutlu'nun, "Benim küçük kızımın özgürlüğü nerede? Benim Ceylan'ım da bu ülkede öğretmen olacaktı. çocuklara eğitim verecekti" dediği görülüyor.

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