Havalimanına terör saldırısı

YEMEN'DE yeni hükümetin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi. Kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı. Patlamaların, kabine üyelerinin uçaktan inmeden meydana geldiğini belirten Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz, patlamada 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümet üyelerinin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Aden Havalimanı'nı hedef alan korkakça terör eylemi Yemen'e ve halkına karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır" ifadesini kullandı. Abdulmelik, söz konusu saldırının, Husilerin darbesini sonlandırana kadar ve istikrar yeniden sağlanıncaya kadar görevlerini yerine getirme kararlılıklarını artırdığını belirtti.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Yemen hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inişinden sonra gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Başbakan Muin Abdülmelik başkanlığındaki yeni Yemen Hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inişinden sonra gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Yemen halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.