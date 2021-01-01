ATİNA ŞAŞKINLIK YAŞADI
ABD'nin yaptırım kararıyla NATO ilişkilerinin zedeleneceğini belirterek, "Yanlıştan dönün" diyen Bakan Akar, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tüm baskılarına rağmen AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmamasına da değindi, "Yunanistan büyük şaşkınlık yaşadı" diye konuştu. Akar, terör örgütünü bitirmekte kararlı olduklarını, PKK'nın elebaşlarının iki gün aynı yerde yatamamasının katedilen mesafeyi gösterdiğini ifade etti.
HASANOV İLE SELAMLAŞTI
Bakan Akar, Azerbaycan EDOK Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törende Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile selamlaştı.
Akar ve komutanlardan Bakü çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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