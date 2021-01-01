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Haberler Politika Akar ve komutanlardan Bakü çıkarması

Akar ve komutanlardan Bakü çıkarması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sürpriz bir şekilde komuta kademesi ile birlikte 'a gitti. Bakü'de Mehmetçik ve Azerbaycan ordusuna seslenen Akar, kritik ziyaretin ardından yaptığı açıklamada ABD'ye yaptırım konusunda tepki gösterirken, Avrupa'ya IRINI Harekatı nedeniyle, Yunanistan'a ise Adaların silahlandırılması ile ilgili tepki gösterdi.

Akar ve komutanlardan Bakü çıkarması

1.1.2021

ATİNA ŞAŞKINLIK YAŞADI
ABD'nin yaptırım kararıyla NATO ilişkilerinin zedeleneceğini belirterek, "Yanlıştan dönün" diyen Bakan Akar, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tüm baskılarına rağmen AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmamasına da değindi, "Yunanistan büyük şaşkınlık yaşadı" diye konuştu. Akar, terör örgütünü bitirmekte kararlı olduklarını, PKK'nın elebaşlarının iki gün aynı yerde yatamamasının katedilen mesafeyi gösterdiğini ifade etti.

HASANOV İLE SELAMLAŞTI
Bakan Akar, Azerbaycan EDOK Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törende Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile selamlaştı.

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