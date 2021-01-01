Aşıyı karalayanlar mutasyona uğramıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayınladı. Mesajında aşı karalamalarından, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına, CHP'nin tutumundan, Maltepe'de katledilen akademisyen Aylin Sözer'e kadar pek çok konuda çarpıcı ifadeler kullanan Bahçeli, aşıyı karalayanlara, "Aşı konusundan tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler KOVİD- 19'un mutasyona uğramış siyasi türevleridir" dedi. 2020 yılı ile ilgili, "Geride kalan 365 günlük sürede neredeyse yaşanmadık bir şey de kalmamıştır" ifadelerini kullanan Bahçeli, AİHM'nin Demirtaş kararı ile ilgili de, "Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur. 2020'nin karanlığında sonuç alamayanların, 2021'in umut ve huzur ikliminde başlarını kaldırmaları ham bir hayaldir" diye konuştu.



BU DİL AYIPLI BİR DİLDİR'

BAŞÖRTÜSÜ veya türban üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açılmak istendiğini belirten Bahçeli, CHP'li Fikri Sağlar'ın "Türbanlı bir hakimin benim haklarımı koruyacağı konusunda kuşkum var" ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi. Bahçeli, "Türbanı irticai faaliyetlerin üniforması gören, türbanlı bir hakimin adaletinden kuşku duyan zatın ve onun gibi düşünen zevatın ne demokrasiyle, ne inançlara saygıyla, ne de insanlık onuruna bağlılıkla ilgileri vardır. Bu dil ayıplı ve sakıncalı bir dildir" değerlendirmesinde bulundu.