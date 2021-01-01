CHP’li belediyeden 18 milyonluk satış

İHALESİ 12 OCAK'TA

12 Ocak tarihinde Torbalı Belediyesi Belediye Kültür Merkezi 1. katındaki Encümen Toplantı Salonu'nda saat 14.00'da gerçekleştirilecek olan ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif usulüyle yapılacak. Söz konusu taşınmazın muhammen satış bedeli ise bir milyon 625 bin lira olarak belirlendi. BELEDİYE, ayrıca Ayrancılar Mahallesi'nde 25 bin 398 metrekarelik arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı. 12 Ocak tarihinde Torbalı Belediyesi Belediye Kültür Merkezi 1. katındaki Encümen Toplantı Salonunda saat 14.10'da gerçekleştirilecek olan ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif usulüyle yapılacak. Söz konusu arazinin muhammen satış bedeli ise 16 milyon 510 bin lira olduğu duyuruldu.