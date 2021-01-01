  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika CHP’li belediyeden 18 milyonluk satış

CHP’li belediyeden 18 milyonluk satış

'de Torbalı Belediyesi, 2020'nin sonuna yaklaşırken 2. etap alanının yanında 2 toplu konut alanının satış ihalesine çıkacağını duyurdu. Belediye Ayrancılar Mahallesi'nde 2 bin 498 metrekarelik toplu konut alanını da ihale yoluyla satışa çıkardı.

CHP’li belediyeden 18 milyonluk satış

1.1.2021

İHALESİ 12 OCAK'TA
12 Ocak tarihinde Torbalı Belediyesi Belediye Kültür Merkezi 1. katındaki Encümen Toplantı Salonu'nda saat 14.00'da gerçekleştirilecek olan ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif usulüyle yapılacak. Söz konusu taşınmazın muhammen satış bedeli ise bir milyon 625 bin lira olarak belirlendi. BELEDİYE, ayrıca Ayrancılar Mahallesi'nde 25 bin 398 metrekarelik arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı. 12 Ocak tarihinde Torbalı Belediyesi Belediye Kültür Merkezi 1. katındaki Encümen Toplantı Salonunda saat 14.10'da gerçekleştirilecek olan ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif usulüyle yapılacak. Söz konusu arazinin muhammen satış bedeli ise 16 milyon 510 bin lira olduğu duyuruldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP’li belediyeden 18 milyonluk satış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.