Menemen’de başkanlık için kritik gün 4 ocak

Kura çekiminin iptal edilmesi ile ilgili CHP'nin yaptığı itiraz ise İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'nce reddedildi. İzmir Valiliği de mahkemenin verdiği karar doğrultusunda Menemen Belediye Meclis seçimlerinde kura çekiminin yeniden yapılmasına karar verdi. Buna göre 4 Ocak 2021 Pazartesi günü Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçiminde adaylar CHP'li Deniz Karakurt ile AK Partili Aydın Pehlivan arasında yeniden kura çekimi gerçekleştirilecek. CHP'nin kura çekimindeki şansı yüzde 50 gibi bir oran olduğu için işi şansa bırakmamak adına toplu olarak istifa edip yeniden seçime gitme planı içinde olduğu kulislerde konuşuluyor.

FATİH ŞENDİL