‘Bu zat bizimle aynı çağda yaşamıyor’

İstanbul'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere öğle saatlerinde Ayasofya Camisi'ne geldi. Namaz sonrasında camide incelemeler yaptıktan sonra kameraların karşısına geçen Erdoğan, korona virüs ile mücadele ve aşılama süreci başta olmak üzere gündemdeki birçok konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:

AŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

2020 tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Tabi temenni ederiz 2021 öyle olmasın. Aşılarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu hızla atılan adımlar, bakanlığımızın aldığı gerekli tedbirler ile vaka sayıları hızla düşecektir. Bunun yanında Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim söz konusu. Burada da her şey olumlu. Aynı şekilde Rusya ile görüşmeler devam ediyor. Tüm bunların dışında Türkiye'nin kendi aşı çalışmaları var. Tedbirlerimizle birlikte bu devam edecek ve her geçen gün daha iyi olacak inşallah. Sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın duyarlılığı var. Teşekkür ediyoruz. Biz yasakları zevkimiz için istemiyoruz. Temennim odur ki daha olumlu neticeler alırız. Biontech konusunda TÜBİTAK başkanımız görüşmeleri sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde takvimin belli olacağını düşünüyoruz.

FİKRİ SAĞLAR'IN SÖZLERİ

Bu zat bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kalmış. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bir yansımasıdır. Ve bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından döndürüldü. Çiftçi olursan serbest, okursan yasaktır. Böyle bir mantık vardı. İnsanın giyimine kuşamına göre değerlendirilmesi bu bir defa demokrasi değildir. İnanç özgürlüğü değildir. Mümkün değildir. Sorduğun zaman sözde inanç ve fikir özgürlüğü derler ama bu açıklamaları yapabiliyorlar. Bırakın artık ya. İnsanların yaşamına müdahale edemezsiniz.

BU MİLLET SİZİ BİLİYOR

Öyle seçim döneminde Bay Kemal'in yanlarına bir iki başörtülü kadın alması ile bu millet kanmaz. 2 değil 20 kişi de alsan yanına bu millet sizin ne olduğunuzu biliyor. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın bir anlamı yok. Devletin kurumlarında bu kadınlarımızı görmeye devam edecekler. Başörtülü başı açık diye bir ayrım yok. Devletin kurumlarına girmenin şartları bellidir. Bu şartlar önünde bütün vatandaşlarımız eşittir.



SÖZCÜ'NÜN SKANDAL MANŞETİNE TEPKİ

KONUŞMASINI tamamladığı sırada Sözcü Gazetesi'nin Ayasofya'nın cami olarak açılmasını 2020'nin felaketleri arasında gösteren Sözcü Gazetesi manşeti sorulan Erdoğan, "Ben Sözcü Gazetesi'ni okumuyorum. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır. Bu gazeteleri para verip almayın" dedi.



BİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

SÖZCÜ'NÜN skandal Ayasofya manşetine siyasilerden tepki yağarken, Basın İlan Kurumu da, Sözcü Gazetesi hakkında soruşturma başlattı.



ALTUN, ERDOĞAN İLE GAZETECİLERİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

BAŞKAN Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde yaptığı açıklama sonrası kendisini takip eden gazetecileri birlikte fotoğraf çekimi için yanına davet etti. Muhabirler, Erdoğan'ın yanına gidince, boşta kalan fotoğraf makinesini gören Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhabirlerin Erdoğan ile verdiği o kareyi fotoğrafladı.





MEHMETÇİK'E MORAL TELEFONU

BAŞKAN Erdoğan yeni yılın ilk dakikalarında terörle mücadelede büyük başarı gösteren Mehmetçik'e moral verdi. Yeni yıla Mehmetçik ile birlikte Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı'nda giren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, "2021 yılını inşallah sağlık sıhhat içerisinde yaşar ve ülkemizin de geleceği için çok daha güçlü bir yıl olarak sürdürürüz" dedi.