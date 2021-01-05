CHP’li Sağlar hakkında soruşturma

KATILDIĞI programda, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli" diyerek tepkilerin odağı olan CHP'li Fikri Sağlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.



1 İLA 3 YIL HAPİS

987 yılında SHP Genel Sek-reteri iken, "Başörtülü ve mutlu ev kadını "afişiyle kadınlardan oy iste-diği ortaya çıkan ancak başörtü kadınlara yönelik ayrımcı söylem-lerde bulunarak ikiyüzlü bir tutum sergileyen Sağlar ile ilgili yapılan açıklamada, "Sağlar'ın 30 Aralık'ta kullandığı ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşman-lığa tahrik veya aşağılama" suçun-dan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Halkı kin ve düş-manlığa tahrik ve aşağılama suçu için 1 ila 3 yıl arasında ceza öngö-rülüyor.