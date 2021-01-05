  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika CHP’li Sağlar hakkında soruşturma

CHP’li Sağlar hakkında soruşturma

CHP’li Sağlar hakkında soruşturma

5.1.2021

KATILDIĞI programda, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli" diyerek tepkilerin odağı olan CHP'li Fikri Sağlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

1 İLA 3 YIL HAPİS

987 yılında SHP Genel Sek-reteri iken, "Başörtülü ve mutlu ev kadını "afişiyle kadınlardan oy iste-diği ortaya çıkan ancak başörtü kadınlara yönelik ayrımcı söylem-lerde bulunarak ikiyüzlü bir tutum sergileyen Sağlar ile ilgili yapılan açıklamada, "Sağlar'ın 30 Aralık'ta kullandığı ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşman-lığa tahrik veya aşağılama" suçun-dan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Halkı kin ve düş-manlığa tahrik ve aşağılama suçu için 1 ila 3 yıl arasında ceza öngö-rülüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP’li Sağlar hakkında soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.