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Haberler Politika Kısıtlamaya uymayan 51 bin 152 kişiye işlem yapıldı

Kısıtlamaya uymayan 51 bin 152 kişiye işlem yapıldı

, Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan uygulamalarla ilgili açıklama yaptı.

Kısıtlamaya uymayan 51 bin 152 kişiye işlem yapıldı

5.1.2021

Beşincisi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşın büyük oranda uyum sağladığı ve kısıtlama kararına uymayanlara idari ya da adli işlem uygulandığı belirtilerek, "Geçtiğimiz hafta için 28-29-30 Aralık tarihlerinde saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 51 bin 152 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" denildi.

VAKA SAYILARI DÜŞÜYOR
Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği aktarılan açıklamada, "Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; 2020 yılında göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyor, yeni yılın ülkemize ve dünyamıza huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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